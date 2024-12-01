«Не всё было плохо». Сперцян — о поражении «Краснодара» от «Спартака»
Поделиться
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:3). Игра прошла на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17' 0:2 Угальде – 28' 0:3 Барко – 90+3'
«Бывают такие игры, не могу сказать, что всё было плохо. У нас были моменты, пропустили очень простые мячи, особенно первый — просто заброс. Конечно, неприятно, но нужно оставаться сильными, быть вместе и через неделю исправляться», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
На 17-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 28-й минуте Угальде оформил дубль. На 90+4-й минуте полузащитник Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного — 3:0.
Комментарии
- 1 декабря 2024
-
23:30
-
23:29
-
23:25
-
23:17
-
23:16
-
23:06
-
23:05
-
23:03
-
22:59
-
22:59
-
22:58
-
22:53
-
22:52
-
22:49
-
22:45
-
22:43
-
22:38
-
22:36
-
22:31
-
22:27
-
22:26
-
22:22
-
22:21
-
22:20
-
22:15
-
22:12
-
22:06
-
22:02
-
22:01
-
21:59
-
21:53
-
21:52
-
21:42
-
21:42
-
21:36