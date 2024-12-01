«Не всё было плохо». Сперцян — о поражении «Краснодара» от «Спартака»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:3). Игра прошла на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе.

«Бывают такие игры, не могу сказать, что всё было плохо. У нас были моменты, пропустили очень простые мячи, особенно первый — просто заброс. Конечно, неприятно, но нужно оставаться сильными, быть вместе и через неделю исправляться», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 17-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 28-й минуте Угальде оформил дубль. На 90+4-й минуте полузащитник Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного — 3:0.