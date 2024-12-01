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«Это чудеса». Валерий Непомнящий — о шести голах Угальде в двух последних матчах

«Это чудеса». Валерий Непомнящий — о шести голах Угальде в двух последних матчах
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Футбольный эксперт Валерий Непомнящий высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Спартак» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

— Для вас итог матча стал неожиданным?
— Победа «Спартака» не стала неожиданной для меня, а вот как она достигнута – неожиданность со знаком плюс.

— Угальде забил шесть мячей в последних двух матчах. О чём это говорит?
— Это просто чудеса. Бывает, что, когда нападающий в порядке в плане психологии, куража, у него залетает всё, что можно. Ну и мастерство, конечно, впечатляет. Особенно когда он принял из глубины передачу, одним касанием обработал и забил. Это не просто удача, а большое мастерство.

— То есть мы сейчас видим истинный уровень Угальде? Это не просто вспышка?
— У него 100% есть тот уровень, на котором он сейчас играет. В прошлом сезоне он не мог его реализовать. Это, опять же, вопрос психологии. Нападающие — это особая категория футболистов. Когда их посещает вдохновение, они могут творить чудеса.

— На что «Спартак» способен в этом сезоне?
— Сейчас команда уже на третьем месте. Она продолжит дальше в том же духе. Тут важно, у кого как пройдёт зимний перерыв. Сможет ли команда выйти на нужный уровень. «Спартак» ведь сегодня просто перебегал «Краснодар». А что будет весной – вопрос, — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

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