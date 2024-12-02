Барко на эмоциях бросал футболку, портрет Черникова выложили алмазной мозаикой. Фото

1 декабря в Краснодаре на одноимённом стадионе состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Спартак». Игра завершилась победой гостей с разгромным счётом 3:0.

На 17-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде открыл счёт. На 28-й минуте Угальде оформил дубль. На 90+4-й минуте полузащитник гостей Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного — 3:0.

Лучшие фото с матча «Краснодар» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

После 17 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» (34) — на третьей строчке.