Сперцян: у «Краснодара» нет спада. Если будем ругаться, будет хуже

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на поражение своей команды в матче 17-го тура со «Спартаком» (0:3).

«Нет спада. Осталось совсем чуть-чуть, последняя игра. Конечно, тяжело, если брать логистику, игры сборной. Если не ошибаюсь, после сборной у нас игры были на выезде.

Конечно, тяжеловато, но это не причина. Думаю, помните игру с «Химками», где в конце пропустили. Но ничего сверхъестественного нет. Это футбол, если будем ругаться, то дальше будет только хуже», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 17-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 28-й минуте Угальде оформил дубль. На 90+4-й минуте полузащитник Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного — 3:0.

После 17 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.