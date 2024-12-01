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В матче «Марсель» — «Монако» произошла замена линейного арбитра, в него влетел футболист

В матче «Марсель» — «Монако» произошла замена линейного арбитра, в него влетел футболист
Аудио-версия:
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В эти минуты проходит матч 13-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречаются «Марсель» и «Монако». Команды играют на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). На момент выхода новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
1-й тайм
0 : 1
Монако
Монако
0:1 Головин – 41'    

В первом тайме в линейного арбитра встречи влетел футболист «Монако». После этого судья отработал ещё 10 минут игры, а затем заменился на резервного арбитра.

После 13 сыгранных матчей «Марсель» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 23 очка. «Монако» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 26 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен», у которого 33 очка.

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