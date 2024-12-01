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Аморим ответил, сможет ли «Манчестер Юнайтед» бороться за место в первой четвëрке АПЛ

Аморим ответил, сможет ли «Манчестер Юнайтед» бороться за место в первой четвëрке АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказал мнение, смогут ли «красные дьяволы» побороться за место в первой четвëрке в английской Премьер-лиге в этом сезоне.

«Если бы я сказал «нет», вы бы сказали, что я не могу быть тренером «Манчестер Юнайтед». Но я хочу быть честным с нашими болельщиками, поэтому давайте сосредоточимся на игре, а не на результатах. Посмотрим в конце. Меня будут судить по тому месту, которое мы займем, я это знаю, но давайте просто сосредоточимся на следующей игре», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

«Манчестер Юнайтед» одержал победу в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с ливерпульским «Эвертоном» со счётом 4:0. По дублю оформили Маркус Рашфорд и Джошуа Зиркзее. Команда Аморима занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков за 13 матчей.

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