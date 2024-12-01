«Фиорентина» выступила с заявлением о состоянии здоровья потерявшего сознание Бове

«Фиорентина» на официальном сайте опубликовала заявление о состоянии здоровья полузащитника Эдоардо Бове, который потерял сознание на поле во время матча 14-го тура Серии А с «Интером». Игра была остановлена при счёте 0:0.

«Футболист Эдоардо Бове, который был спасён на поле после потери сознания во время матча «Фиорентина» — «Интер», на данный момент находится в реанимации под действием фармакологических седативных препаратов.

Состояние игрока в отделении неотложной помощи стабилизировано, и первые проведённые кардиологические и неврологические обследования исключили острое повреждение центральной нервной системы и сердечно-дыхательной системы. Эдоардо Бове будет повторно обследован в течение следующих 24 часов», — написано в заявлении.

На 16-й минуте полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове рухнул на газон, после этого на поле появились бригады врачей обеих команд, которые стали оказывать игроку медицинскую помощь. Затем Бове на носилках унесли в машину скорой помощи, а главный арбитр увёл игроков в подтрибунные помещения.