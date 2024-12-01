«Марсель» — «Монако»: Головин открыл счёт на 41-й минуте

В эти минуты проходит матч 13-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречаются «Марсель» и «Монако». Команды играют на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 41-й минуте полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счёт, ему ассистировал хавбек Денис Закария.

После 13 сыгранных матчей «Марсель» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 23 очка. «Монако» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 26 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен», у которого 33 очка.