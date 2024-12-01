Ловчев сравнил Угальде с легендой футбола

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде в матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

«Угальде провёл выдающийся матч. Выдающийся! Так сыграть! Это Пеле на самом деле (смеётся).

Он нашёл с партнёрами общий язык. Было видно, что это хороший игрок. Но ему были нужны партнёры.

У меня всегда были вопросы к Дуарте. Я говорил: «Зачем его привезли? Откуда?» Его хотели продать, ещё чего‑то. Но в последних играх я увидел, что это очень приличный защитник.

«Краснодар» был нервозен в этой встрече. А «Спартак» был спокоен», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

На 17-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 28-й минуте Угальде оформил дубль. На 90+4-й минуте полузащитник Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного — 3:0.

После 17 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.