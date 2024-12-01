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Галактионов высказался о неудачных играх «Локомотива» после перерывов на матчи сборных

Галактионов высказался о неудачных играх «Локомотива» после перерывов на матчи сборных
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения от «Химок» (1:3) в матче 17-го тура РПЛ высказался о неудачных результатах своей команды после перерывов на матчи сборных.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 3
Химки
Химки
0:1 Заболотный – 17'     1:1 Сарвели – 29'     1:2 Бакаев – 32'     1:3 Вера – 66'    

«Мы знаем свои проблемы. Нам бы не хотелось говорить об этом публично. Знаем, что нам внутри надо переделать, для этого требуется время. Понятно, что, когда от нас в сборную отправлялись 12-13 человек, это были разные команды. Раньше мы всегда успешно играли по результату после выхода с паузы на сборные, только вот октябрь-ноябрь, когда мы вышли и сыграли с «Химками», потом — со «Спартаком», стартовали неудачно. Грешить на это не стоит.

Есть текущий уровень подготовленности, уровень тех игровых эпизодов, благодаря которым ребята вызываются в сборные. Если бы сбор национальной команды был, допустим, сегодня, то число наших ребят там заметно бы сократилось», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

На 18-й минуте нападающий «Химок» Антон Заболотный забил первый гол в матче. На 29-й минуте форвард «Локомотива» Владислав Сарвели сравнял счёт. На 32-й минуте Зелимхан Бакаев вновь вывел подмосковный клуб вперёд. На 66-й минуте полузащитник гостей Лукас Вера забил третий мяч своей команды.

После этой победы «Химки» заработали 16 очков и расположились на 13-й строчке. «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей.

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