Галактионов высказался о неудачных играх «Локомотива» после перерывов на матчи сборных

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения от «Химок» (1:3) в матче 17-го тура РПЛ высказался о неудачных результатах своей команды после перерывов на матчи сборных.

«Мы знаем свои проблемы. Нам бы не хотелось говорить об этом публично. Знаем, что нам внутри надо переделать, для этого требуется время. Понятно, что, когда от нас в сборную отправлялись 12-13 человек, это были разные команды. Раньше мы всегда успешно играли по результату после выхода с паузы на сборные, только вот октябрь-ноябрь, когда мы вышли и сыграли с «Химками», потом — со «Спартаком», стартовали неудачно. Грешить на это не стоит.

Есть текущий уровень подготовленности, уровень тех игровых эпизодов, благодаря которым ребята вызываются в сборные. Если бы сбор национальной команды был, допустим, сегодня, то число наших ребят там заметно бы сократилось», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

На 18-й минуте нападающий «Химок» Антон Заболотный забил первый гол в матче. На 29-й минуте форвард «Локомотива» Владислав Сарвели сравнял счёт. На 32-й минуте Зелимхан Бакаев вновь вывел подмосковный клуб вперёд. На 66-й минуте полузащитник гостей Лукас Вера забил третий мяч своей команды.

После этой победы «Химки» заработали 16 очков и расположились на 13-й строчке. «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей.