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Рубен Аморим оценил выступление Джошуа Зиркзее в матче с «Эвертоном»

Рубен Аморим оценил выступление Джошуа Зиркзее в матче с «Эвертоном»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал игру нападающего клуба Джошуа Зиркзее в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (4:0).

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Рашфорд – 34'     2:0 Зиркзее – 41'     3:0 Рашфорд – 46'     4:0 Зиркзее – 64'    

«Чувствовал ли я, что мне надо поднять уверенность Джошуа Зиркзее? Во-первых, мне нужно, чтобы все игроки справлялись со всеми играми. Я просто стараюсь помогать своим игрокам и ставить их в хорошие позиции с учётом их характеристик, и я думаю, что сегодня было бы очень сложно, даже Расмусу [Хойлунду], бороться с двумя центральными защитниками «Эвертона». Поэтому мы попытались поставить их на позицию, в которой им не так комфортно. Джошуа проделал отличную работу, забить два гола всегда важно для уверенности. Но важнее всего выступление, то, как он боролся в каждой ситуации, так что это был хороший день для него и для нашей команды», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

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