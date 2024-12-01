Рубен Аморим оценил выступление Джошуа Зиркзее в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал игру нападающего клуба Джошуа Зиркзее в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (4:0).

«Чувствовал ли я, что мне надо поднять уверенность Джошуа Зиркзее? Во-первых, мне нужно, чтобы все игроки справлялись со всеми играми. Я просто стараюсь помогать своим игрокам и ставить их в хорошие позиции с учётом их характеристик, и я думаю, что сегодня было бы очень сложно, даже Расмусу [Хойлунду], бороться с двумя центральными защитниками «Эвертона». Поэтому мы попытались поставить их на позицию, в которой им не так комфортно. Джошуа проделал отличную работу, забить два гола всегда важно для уверенности. Но важнее всего выступление, то, как он боролся в каждой ситуации, так что это был хороший день для него и для нашей команды», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.