Тренер «Ман Сити» Гвардиола: первые 15-20 минут «Ливерпуль» было не остановить

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче 13-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:2).

«Первые 15-20 минут их было не остановить, они начали очень сильно, мы пытались играть с большим контролем и передачами, но это было сложно сделать.

Они заслужили первый гол, но мы хорошо начали первый тайм и хорошо сыграли во втором, не создавая особой угрозы. Я знаю, насколько силён «Ливерпуль» в обеих штрафных.

Я поздравляю их, и мы начнём с нуля, хотя в это трудно поверить», — приводит слова Гвардиолы ВВС со ссылкой на Sky Sports.

На 12-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, замкнув прострел Мохамеда Салаха. На 78-й минуте Салах реализовал пенальти.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда нидерландского тренера Арне Слота набрала 34 очка за 13 матчей. В свою очередь, подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 13 встречах и располагаются на пятой строчке.