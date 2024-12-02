Защитник «Химок» Георгий Джикия: хочется, чтобы «Спартак» занял самое высокое место
Поделиться
Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия после матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) высказался об игре «Спартака» в нынешнем сезоне чемпионата России. Ранее футболист выступал за красно-белых.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 3
Химки
Химки
0:1 Заболотный – 17' 1:1 Сарвели – 29' 1:2 Бакаев – 32' 1:3 Вера – 66'
«Хочется, чтобы «Спартак» занял самое высокое место. Посмотрим в конце сезона, что будет. Что касается нас, то сегодня помогли им немного. Придержали «Локомотив». Всё, что мог, я сделал!» — приводит слова Джикии «РБ Спорт».
На текущий момент «Спартак» и «Локомотив» имеют в активе по 34 очка, выше них в турнирной таблице находятся «Краснодар» (38 очков) и санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Пари НН». Матч состоится 7 декабря, начало — в 14:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 декабря 2024
-
00:57
-
00:51
-
00:47
-
00:42
-
00:41
-
00:32
-
00:31
-
00:21
-
00:18
-
00:14
-
00:13
-
00:05
-
00:01
- 1 декабря 2024
-
23:58
-
23:52
-
23:46
-
23:38
-
23:38
-
23:30
-
23:29
-
23:25
-
23:17
-
23:16
-
23:06
-
23:05
-
23:03
-
22:59
-
22:59
-
22:58
-
22:53
-
22:52
-
22:49
-
22:45
-
22:43
-
22:38