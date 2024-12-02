Защитник «Химок» Георгий Джикия: хочется, чтобы «Спартак» занял самое высокое место

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия после матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) высказался об игре «Спартака» в нынешнем сезоне чемпионата России. Ранее футболист выступал за красно-белых.

«Хочется, чтобы «Спартак» занял самое высокое место. Посмотрим в конце сезона, что будет. Что касается нас, то сегодня помогли им немного. Придержали «Локомотив». Всё, что мог, я сделал!» — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

На текущий момент «Спартак» и «Локомотив» имеют в активе по 34 очка, выше них в турнирной таблице находятся «Краснодар» (38 очков) и санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Пари НН». Матч состоится 7 декабря, начало — в 14:00 мск.