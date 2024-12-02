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«Усталость приходит и от побед». Елагин — о поражении «Манчестер Сити» от «Ливерпуля»

«Усталость приходит и от побед». Елагин — о поражении «Манчестер Сити» от «Ливерпуля»
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Спортивный комментатор Александр Елагин прокомментировал результат матча 13-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Гакпо – 12'     2:0 Салах – 78'    

«Такой «Ливерпуль» остановить очень сложно! Я думаю, что этот «Ливерпуль» Слота даже динамичнее «клопповского». Всё тот же геген-прессинг, всё та же стремительная игра флангами (и Робертсон, и Трент неудержимы), привычно изобретательны хавбеки, но! Все действия выполняются в два раза быстрее, чем при «чудо-немце».

Сегодняшний Салах мне очень напоминает моего любимого игрока – Игоря Леонидовича Численко – лучшего правого крайнего нападения в истории отечественного футбола. В 32 года Мо бежит быстрее любого молодого, отзывается на каждый пас, всё делая на пределе сил. Вот он – пример для молодых! «Ливерпуль» показывает удивительно сбалансированный футбол, начиная от вратаря и кончая нападением.

«Сити» — в кризисе! Каждое движение игрока «горожан», как мне кажется, пронизано боязнью ошибки. Да, такое бывает. Усталость приходит не только от неудач, но и от побед…» — написал Елагин в телеграм-канале.

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