Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мареска прокомментировал победу «Челси» в матче с «Астон Виллой» в 13-м туре АПЛ

Мареска прокомментировал победу «Челси» в матче с «Астон Виллой» в 13-м туре АПЛ
Комментарии

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:0).

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Джексон – 7'     2:0 Фернандес – 36'     3:0 Палмер – 83'    

«Это было очень хорошее выступление, с мячом и без мяча. Я думаю, мы действовали довольно хорошо. Мы делали это с самого начала, иногда лучше, иногда хуже, но, как я уже много раз говорил, думаю, что мы движемся в правильном направлении.

Я сказал, что даже после игры с «Лестером», независимо от того, какая другая команда, важно играть так, как мы хотим играть, с мячом и без мяча. Когда делаем это и набираем три очка, мы, конечно, счастливы. Но думаю, что игра была очень хорошей», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

Материалы по теме
«Челси» разгромил «Астон Виллу» в матче 13-го тура АПЛ со счётом 3:0
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android