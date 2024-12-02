Мареска прокомментировал победу «Челси» в матче с «Астон Виллой» в 13-м туре АПЛ
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:0).
Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Джексон – 7' 2:0 Фернандес – 36' 3:0 Палмер – 83'
«Это было очень хорошее выступление, с мячом и без мяча. Я думаю, мы действовали довольно хорошо. Мы делали это с самого начала, иногда лучше, иногда хуже, но, как я уже много раз говорил, думаю, что мы движемся в правильном направлении.
Я сказал, что даже после игры с «Лестером», независимо от того, какая другая команда, важно играть так, как мы хотим играть, с мячом и без мяча. Когда делаем это и набираем три очка, мы, конечно, счастливы. Но думаю, что игра была очень хорошей», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.
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