Мареска прокомментировал победу «Челси» в матче с «Астон Виллой» в 13-м туре АПЛ

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:0).

«Это было очень хорошее выступление, с мячом и без мяча. Я думаю, мы действовали довольно хорошо. Мы делали это с самого начала, иногда лучше, иногда хуже, но, как я уже много раз говорил, думаю, что мы движемся в правильном направлении.

Я сказал, что даже после игры с «Лестером», независимо от того, какая другая команда, важно играть так, как мы хотим играть, с мячом и без мяча. Когда делаем это и набираем три очка, мы, конечно, счастливы. Но думаю, что игра была очень хорошей», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.