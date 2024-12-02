Семак прокомментировал отсутствие голов у Соболева в РПЛ после перехода в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Крыльев Советов» (2:3) в матче 17-го тура РПЛ прокомментировал отсутствие голов у своего нападающего Александра Соболева. Соболев вышел на замену на 64-й минуте, эта игра стала для него 10-й за «Зенит» в РПЛ. По сумме всех встреч у форварда две жёлтые карточки и ни одного результативного действия.

«Здесь нужны терпение и труд. Он столкнулся с большим давлением, но нужно работать, не обращать ни на кого внимания, и рано или поздно плоды этой работы в любом случае принесут определённые результаты. Тот же Матео в прошлых сезонах так же долго не забивал.

Такие матчи бывают у всех форвардов. Здесь нужно забить, почувствовать уверенность в своих силах. Я думаю, всё будет нормально. Ещё будет время помочь команде», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

На пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте нападающий гостей Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль. На 72-й минуте отличился защитник «Зенита» Нуралы Алип.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.