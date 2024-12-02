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Тренер «Реала» Анчелотти прокомментировал гол Мбаппе в матче с «Хетафе»

Тренер «Реала» Анчелотти прокомментировал гол Мбаппе в матче с «Хетафе»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги матча 15-го тура испанской Ла Лиги с «Хетафе» (2:0). Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Испания — Примера . 15-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Беллингем – 30'     2:0 Мбаппе – 38'    

«Я видел команду хорошей, сосредоточенной, с настроем и заслуженной победой. Мбаппе был активен, опасен и забил отличный гол, который был важен для контроля над остальной частью матча. Его игра — это именно то, чего мы от него хотим. Болельщики лучше, чем кто-либо, понимают состояние команды. Они поддерживали Мбаппе после «Энфилда», потому что это справедливо.

Несмотря на трудности, которых много из-за всех травм, которые у нас есть, мы боремся и сражаемся. Мы вернулись к игре с концентрацией, духом и настроем, и это меня успокаивает и придаёт уверенности. Постепенно мы решим эти проблемы, но пока мы сражаемся», — приводит слова Анчелотти Marca.

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