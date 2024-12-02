«Торпедо» продлило серию без поражений в Первой лиге до 26 матчей

Московское «Торпедо» победило «Тюмень» в домашнем матче 21-го тура Мелбет Первой лиги со счётом 1:0. Таким образом, «Торпедо» продлило серию без поражений в Первой лиге до 26 матчей.

Последний раз московское «Торпедо» проигрывало в Первой лиге в 30-м туре прошлого сезона в матче с «Химками» (1:2).

Единственный гол в матче с «Тюменью» на 33-й минуте забил полузащитник «Торпедо» Игорь Горбунов. В игре было показано две жёлтые карточки.

После этой победы «Торпедо» набрало 43 очка за 21 матч. Подопечные Олега Кононова занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. «Тюмень» с 12 очками находится на последнем, 18-м месте.