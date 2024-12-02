«Торпедо» продлило серию без поражений в Первой лиге до 26 матчей
Поделиться
Московское «Торпедо» победило «Тюмень» в домашнем матче 21-го тура Мелбет Первой лиги со счётом 1:0. Таким образом, «Торпедо» продлило серию без поражений в Первой лиге до 26 матчей.
Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
Тюмень
Тюмень
1:0 Горбунов – 33'
Последний раз московское «Торпедо» проигрывало в Первой лиге в 30-м туре прошлого сезона в матче с «Химками» (1:2).
Единственный гол в матче с «Тюменью» на 33-й минуте забил полузащитник «Торпедо» Игорь Горбунов. В игре было показано две жёлтые карточки.
После этой победы «Торпедо» набрало 43 очка за 21 матч. Подопечные Олега Кононова занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. «Тюмень» с 12 очками находится на последнем, 18-м месте.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 декабря 2024
-
00:57
-
00:51
-
00:47
-
00:42
-
00:41
-
00:32
-
00:31
-
00:21
-
00:18
-
00:14
-
00:13
-
00:05
-
00:01
- 1 декабря 2024
-
23:58
-
23:52
-
23:46
-
23:38
-
23:38
-
23:30
-
23:29
-
23:25
-
23:17
-
23:16
-
23:06
-
23:05
-
23:03
-
22:59
-
22:59
-
22:58
-
22:53
-
22:52
-
22:49
-
22:45
-
22:43
-
22:38