Мареска рассказал, готов ли «Челси» конкурировать с «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Сити»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказал мнение, готовы ли «синие» конкурировать с такими командами, как «Ливерпуль», лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити». Вчера, 1 декабря, «Челси» разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0.

«Я думаю, что мы не готовы конкурировать с «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Манчестер Сити» по многим причинам. Поскольку мы сегодня победили, я не собираюсь менять свою точку зрения, мы к этому не готовы. Но хорошо то, что мы улучшаемся и, надеюсь, очень скоро сможем достичь этого.

Конечно, нам нужно улучшить многое. Мы можем лучше атаковать, можем лучше защищаться, но для меня то, что нам нужно — это проживать моменты, чтобы стать лучше», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Марески набрала 25 очков в 13 матчах.