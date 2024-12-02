Тренер «Химок» Артига: понимали, что второй раз подряд обыграть «Локомотив» нелегко

Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1).

«Благодарен всем игрокам за их старание на поле. Мы понимали, что второй раз подряд обыграть «Локомотив» нелегко. Даже один раз сложно, не говоря уж про два. Но мы провели великолепный первый тайм, забили дважды и, на мой взгляд, заработали пенальти.

Стало ясно, что после перерыва нужно будет много терпеть и страдать, но я был уверен, что сможем забить ещё. И мы забили, после чего было логично перейти на низкий блок в обороне. Особо ценно то, что мы провели цельную игру, а не два разных тайма, как иногда бывает», — приводит слова Артиги пресс-служба клуба.

На 18-й минуте нападающий «Химок» Антон Заболотный забил первый гол в матче. На 29-й минуте форвард «Локомотива» Владислав Сарвели сравнял счёт. На 32-й минуте Зелимхан Бакаев вновь вывел подмосковный клуб вперёд. На 66-й минуте полузащитник гостей Лукас Вера забил третий мяч своей команды.

После этой победы «Химки» заработали 16 очков и расположились на 13-й строчке. «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей.