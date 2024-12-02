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«Воронеж гордится вами!» Пятибратов обратился к игрокам «Факела» в автобусе

«Воронеж гордится вами!» Пятибратов обратился к игрокам «Факела» в автобусе
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Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов обратился к команде с речью после матча 17‑го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (0:0) в автобусе. Игра прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Пятибратов пропустил матч из-за перебора жёлтых карточек.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж

Видео доступно на странице «Факела» в социальной сети «ВКонтакте».

После 17 сыгранных матчей воронежский «Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков. В следующем туре подопечные Дмитрия Пятибратова встретятся с московским ЦСКА. Матч состоится 8 декабря, начало — в 16:30 мск.

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