«Воронеж гордится вами!» Пятибратов обратился к игрокам «Факела» в автобусе

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов обратился к команде с речью после матча 17‑го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (0:0) в автобусе. Игра прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Пятибратов пропустил матч из-за перебора жёлтых карточек.

Видео доступно на странице «Факела» в социальной сети «ВКонтакте».

После 17 сыгранных матчей воронежский «Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков. В следующем туре подопечные Дмитрия Пятибратова встретятся с московским ЦСКА. Матч состоится 8 декабря, начало — в 16:30 мск.