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Марсель — Монако, результат матча 13-го тура Лиги 1, счёт 2:1, 1 декабря 2024 года

Гол Головина не спас «Монако» от поражения в матче с «Марселем» в 13-м туре Лиги 1
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Завершился матч 13-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Марсель» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Франция — Лига 1 . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 1
Монако
Монако
0:1 Головин – 41'     1:1 Энрике – 53'     2:1 Гринвуд – 89'    

На 41-й минуте полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счёт, ему ассистировал хавбек Денис Закария. Ответный мяч «Марселя» на 53-й минуте забил нападающий Луис Энрике. Победный мяч хозяев с пенальти на 89-й минуте забил форвард Мэйсон Гринвуд — 2:1.

После 13 сыгранных матчей «Марсель» располагается на второй строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 26 очков. «Монако» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав также 26 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен», у которого 33 очка.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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