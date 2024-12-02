Гол Головина не спас «Монако» от поражения в матче с «Марселем» в 13-м туре Лиги 1

Завершился матч 13-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Марсель» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 41-й минуте полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счёт, ему ассистировал хавбек Денис Закария. Ответный мяч «Марселя» на 53-й минуте забил нападающий Луис Энрике. Победный мяч хозяев с пенальти на 89-й минуте забил форвард Мэйсон Гринвуд — 2:1.

После 13 сыгранных матчей «Марсель» располагается на второй строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 26 очков. «Монако» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав также 26 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен», у которого 33 очка.