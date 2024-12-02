«Ювентус» упустил победу над «Лечче» в концовке матча Серии А

Завершился матч 14-го тура Серии А, в котором встречались «Лечче» и «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Антонио Рапуано. Итоговый результат — 1:1.

На 68-й минуте забил защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо с передачи Тёна Копмейнерса. На 90+3-й минуте игрок «Лечче» Анте Ребич сравнял счёт. В матче было показано пять жёлтых карточек.

«Ювентус» после этой встречи набрал 26 очков. Подопечные Тьяго Мотты занимают шестое место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» с 13 очками после аналогичного количества матчей идёт 16-м.