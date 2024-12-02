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Лечче — Ювентус, результат матча 1 декабря 2024, счёт 1:1, Серия А 2024-2025

«Ювентус» упустил победу над «Лечче» в концовке матча Серии А
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Завершился матч 14-го тура Серии А, в котором встречались «Лечче» и «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Антонио Рапуано. Итоговый результат — 1:1.

Италия — Серия А . 14-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Камбьязо – 68'     1:1 Ребич – 90+3'    

На 68-й минуте забил защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо с передачи Тёна Копмейнерса. На 90+3-й минуте игрок «Лечче» Анте Ребич сравнял счёт. В матче было показано пять жёлтых карточек.

«Ювентус» после этой встречи набрал 26 очков. Подопечные Тьяго Мотты занимают шестое место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» с 13 очками после аналогичного количества матчей идёт 16-м.

Турнирная таблица Серии А
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