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Результаты матчей Бундеслиги 1 декабря

Результаты матчей Бундеслиги 1 декабря
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Вчера, 1 декабря, завершились два матча 12-го тура чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.

Результаты матчей Бундеслиги 1 декабря:

«Майнц» — «Хоффенхайм» — 2:0;
«Хайденхайм» — «Айнтрахт» Франкфурт — 0:4;

Первое место в турнирной таблице Бундеслиги занимает «Бавария» с 30 очками в 12 матчах. На втором месте располагается «Айнтрахт». В активе у клуба 23 очка после 11 игр. Замыкает тройку лидеров «Байер» с 23 очками в 12 встречах.

На 16-м месте располагается «Хайденхайм», у которого 10 очков после 12 матчей. На предпоследнем, 17-м месте находится «Хольштайн» с пятью очками. Замыкает турнирную таблицу «Бохум», у которого два очка.

Турнирная таблица Бундеслиги
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