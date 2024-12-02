«Реал Сосьедад» уверенно победил «Бетис» в матче 15-го тура Ла Лиги

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Завершился матч 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Бетис». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 14-й минуте защитник «Бетиса» Диего Льоренте отправил мяч в свои ворота. На 31-й минуте нападающий Микель Оярсабаль увеличил преимущество хозяев — 2:0.

После 15 сыгранных матчей «Реал Сосьедад» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 21 очко. «Бетис» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 20 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона», у которой 34 очка.