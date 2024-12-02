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«Не ожидал такого на «Энфилде». Гвардиола – о поведении болельщиков «Ливерпуля»

«Не ожидал такого на «Энфилде». Гвардиола – о поведении болельщиков «Ливерпуля»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на скандирования болельщиков «Ливерпуля» (0:2) в его адрес во время матча 13-го тура чемпионата Англии. В конце матча болельщики «Ливерпуля» скандировали Гвардиоле фразу: «Утром тебя уволят».

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Гакпо – 12'     2:0 Салах – 78'    

«Я не ожидал, что «Энфилд» начнет скандировать, что меня уволят. Может быть, я заслуживаю увольнения! С нашими результатами, возможно, я все еще на своем месте только потому, что выиграл шесть Премьер-лиг и множество других титулов… На «Энфилде» я такого не ожидал, но это нормально. Это часть игры. Когда вы выигрываете, вы смеётесь. Когда вы проигрываете, они смеются. Были невероятные битвы. Время с Юргеном Клоппом было незабываемым для меня», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» потерпел шестое поражение в последних семи играх.

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