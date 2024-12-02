«Не ожидал такого на «Энфилде». Гвардиола – о поведении болельщиков «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на скандирования болельщиков «Ливерпуля» (0:2) в его адрес во время матча 13-го тура чемпионата Англии. В конце матча болельщики «Ливерпуля» скандировали Гвардиоле фразу: «Утром тебя уволят».

«Я не ожидал, что «Энфилд» начнет скандировать, что меня уволят. Может быть, я заслуживаю увольнения! С нашими результатами, возможно, я все еще на своем месте только потому, что выиграл шесть Премьер-лиг и множество других титулов… На «Энфилде» я такого не ожидал, но это нормально. Это часть игры. Когда вы выигрываете, вы смеётесь. Когда вы проигрываете, они смеются. Были невероятные битвы. Время с Юргеном Клоппом было незабываемым для меня», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» потерпел шестое поражение в последних семи играх.

Самые скандальные футболисты в истории