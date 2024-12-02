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Результаты матчей испанской Ла Лиги 1 декабря

Результаты матчей испанской Ла Лиги 1 декабря
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В воскресенье, 1 декабря, прошли четыре матча 15-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 1 декабря:

«Вильярреал» — «Жирона» — 2:2;
«Реал» — «Хетафе» — 2:0;
«Райо Вальекано» — «Атлетик» — 1:2;
«Реал Сосьедад» — «Бетис» — 2:0.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 «Барселона», набравшая 34 очка после 15 матчей. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработавший 33 очка. Третье место с 32 очками занимает мадридский «Атлетико».

Турнирная таблица испанской Примеры
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В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов:

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