Результаты матчей испанской Ла Лиги 1 декабря

В воскресенье, 1 декабря, прошли четыре матча 15-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 1 декабря:

«Вильярреал» — «Жирона» — 2:2;

«Реал» — «Хетафе» — 2:0;

«Райо Вальекано» — «Атлетик» — 1:2;

«Реал Сосьедад» — «Бетис» — 2:0.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 «Барселона», набравшая 34 очка после 15 матчей. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработавший 33 очка. Третье место с 32 очками занимает мадридский «Атлетико».

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов: