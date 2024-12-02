Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» проиграл в четвёртом матче АПЛ подряд

«Манчестер Сити» проиграл в четвёртом матче АПЛ подряд
Комментарии

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. «Ливерпуль» обыграл соперника со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Гакпо – 12'     2:0 Салах – 78'    

Таким образом, «Манчестер Сити» проиграл в четвёртом матче подряд в АПЛ. Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы уступили «Борнмуту» (1:2), «Брайтону» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:4).

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда нидерландского тренера Арне Слота набрала 34 очка за 13 матчей. В свою очередь, подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 13 встречах и располагаются на пятой строчке.

Материалы по теме
У «Ливерпуля» — уже +9! «Сити» в этой игре просто не существовало
У «Ливерпуля» — уже +9! «Сити» в этой игре просто не существовало

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android