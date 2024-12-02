«Манчестер Сити» проиграл в четвёртом матче АПЛ подряд

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. «Ливерпуль» обыграл соперника со счётом 2:0.

Таким образом, «Манчестер Сити» проиграл в четвёртом матче подряд в АПЛ. Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы уступили «Борнмуту» (1:2), «Брайтону» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:4).

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда нидерландского тренера Арне Слота набрала 34 очка за 13 матчей. В свою очередь, подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 13 встречах и располагаются на пятой строчке.

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