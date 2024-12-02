Результаты матчей чемпионата Франции 1 декабря

1 декабря прошли матчи 13-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Франции, 13-й тур, результаты матчей 1 декабря

«Марсель» — «Монако» — 2:1

«Тулуза» — «Осер» — 2:0

«Лион» — «Ницца» — 4:1

«Гавр» — «Анже» — 0:1

«Монпелье» — «Лилль» — 2:2.

В составе «Монако» гол забил российский полузащитник Александр Головин.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «ПСЖ», набрав 33 очка. На втором месте находится «Марсель» (26). Замыкает тройку лидеров «Монако», который также записал в свой актив 26 очков.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире