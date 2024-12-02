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Гвардиола объяснил неудачи «Манчестер Сити». Команда проиграла шесть из последних семи игр

Гвардиола объяснил неудачи «Манчестер Сити». Команда проиграла шесть из последних семи игр
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о неудачной игры команды в последних матчах.

«Мы чувствуем, что у нас все еще нет той угрозы, которая всегда была у нас как у команды. И в защите мы сейчас недостаточно надежны, не только сегодня, но уже несколько матчей, так что нам нужно восстановить надежность в обороне», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В последнем матче «Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:2 в 13-м туре чемпионата Англии. «Манчестер Сити» не побеждает на протяжении семи игр подряд во всех турнирах – шесть поражений и ничья.

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