Хиддинк назвал ключевую ошибку тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался об увольнении нидерландского специалиста Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед».

«Каждый работает по-своему, но меня удивило то, сколько приближённых лиц собрал вокруг себя Эрик. Так вы оказываетесь в пузыре, что затрудняет интеграцию в культуру вашего нового клуба, и на вас смотрят с подозрением. Я всегда брал с собой за границу одного ассистента, с которым я мог бы составить план действий в области футбола. Поэтому я выбирал местных тренеров и наблюдателей. Тех, кто хорошо знал клуб или страну.

То, как о тебе будут судить, зависит от тебя. Иногда стоит относиться к этому не слишком серьёзно. Я имею в виду, что мы говорим о футболе, а не о войне и мире. Не нужно отвечать силой на силу, с которой вы сталкиваетесь. Иначе рано или поздно рванёт», — приводит слова Хиддинка Daily Mail.

Об отставке тен Хага «Манчестер Юнайтед» объявил 28 октября. Напомним, тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году. Прошлым летом нидерландец продлил с «МЮ» контракт до 2026 года. Но клуб крайне неудачно стартовал в новом сезоне — «Манчестер Юнайтед» шёл на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ на момент увольнения тренера.

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