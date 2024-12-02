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Арне Слот после победы в матче с «Манчестер Сити» оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство

Арне Слот после победы в матче с «Манчестер Сити» оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после победы в матче 13-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0) оценил шансы своей команды на чемпионство.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Гакпо – 12'     2:0 Салах – 78'    

«Приятно находиться в таком положении, но вы, ребята, лучше меня знаете, что «Арсенал» и «Манчестер Сити» способны выиграть каждый матч с сегодняшнего дня и до конца сезона. «Челси» тоже способен побеждать в каждой игре. Это делает Премьер-лигу интересной – здесь так много отличных команд. В прошлом сезоне у «Арсенала» был большой задел, но «Сити» смог отыграть отставание», – приводит слова Слота BBC.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда нидерландского тренера Арне Слота набрала 34 очка за 13 матчей. В свою очередь, подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 13 встречах и располагаются на пятой строчке.

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