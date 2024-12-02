Арне Слот после победы в матче с «Манчестер Сити» оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после победы в матче 13-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0) оценил шансы своей команды на чемпионство.

«Приятно находиться в таком положении, но вы, ребята, лучше меня знаете, что «Арсенал» и «Манчестер Сити» способны выиграть каждый матч с сегодняшнего дня и до конца сезона. «Челси» тоже способен побеждать в каждой игре. Это делает Премьер-лигу интересной – здесь так много отличных команд. В прошлом сезоне у «Арсенала» был большой задел, но «Сити» смог отыграть отставание», – приводит слова Слота BBC.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда нидерландского тренера Арне Слота набрала 34 очка за 13 матчей. В свою очередь, подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 13 встречах и располагаются на пятой строчке.

Перформанс болельщиков «Ливерпуля» в честь Клоппа: