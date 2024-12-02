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«Правило бывших работает». Генич – о голах Сергеева в ворота «Зенита»

«Правило бывших работает». Генич – о голах Сергеева в ворота «Зенита»
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Известный спортивный комментатор Константин Генич прокомментировал голы нападающего самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в ворота «Зенита» (3:2) в матче 17-го тура чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Правило бывших работает», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, Сергеев выступал за «Зенит» с 2022 по 2024 год. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.

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