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Салах может использовать «ПСЖ» для оказания давления на «Ливерпуль»

Салах может использовать «ПСЖ» для оказания давления на «Ливерпуль»
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть английский клуб по окончании сезона на правах свободного агента. Ранее появилась информация, что египетский футболист близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает журналист Лоик Танзи в соцсетях, в парижском клубе опровергают данные о возможном подписании Салаха. Представители команды полагают, что форвард может использовать разговоры о вероятном переходе в «ПСЖ» в своих интересах – для оказания давления на «Ливерпуль» с целью получить более выгодные условия по новому соглашению.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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