Салах может использовать «ПСЖ» для оказания давления на «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть английский клуб по окончании сезона на правах свободного агента. Ранее появилась информация, что египетский футболист близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает журналист Лоик Танзи в соцсетях, в парижском клубе опровергают данные о возможном подписании Салаха. Представители команды полагают, что форвард может использовать разговоры о вероятном переходе в «ПСЖ» в своих интересах – для оказания давления на «Ливерпуль» с целью получить более выгодные условия по новому соглашению.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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Салах забил пенальти с помощью удачи и спины вратаря: