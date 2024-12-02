Названа причина, по которой «Барселона» отказалась от подписания Салаха и Сона

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин и форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах могут завершить свои выступления в АПЛ по окончании сезона из-за истечения срока контрактов. Ранее появилась информация об интересе каталонской «Барселоны» к футболистам.

Как сообщает журналист Мигель Рико в соцсетях, приглашение Салаха и Сона не входит в планы «блауграны» из-за возраста игроков. Отмечается, что спортивный директор каталонцев Деку намерен сделать ставку на молодых исполнителей в летнее трансферное окно.

«Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды Ханса-Дитера Флика 34 очка по итогам 15 матчей.

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