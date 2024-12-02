Результаты матчей чемпионата Италии 1 декабря

1 декабря прошли матчи 14-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Италии, 14-й тур, результаты матчей 1 декабря

«Лечче» — «Ювентус» — 1:1

«Торино» — «Наполи» — 0:1

«Парма» — «Лацио» — 3:1

«Удинезе» — «Дженоа» — 0:2

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Наполи», который записал в свой актив 32 очка. На второй строчке располагается «Интер», набрав 28 очков. Следом идут сразу три клуба, у которых 28 очков после 14 туров – «Фиорентина», «Аталанта» и «Лацио». На шестом месте находится «Ювентус» (26).

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