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Салах: на данный момент это мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити»

Салах: на данный момент это мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити»
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах после матча с «Манчестер Сити» (2:0) в чемпионате Англии высказался о ситуации вокруг его контрактного соглашения с клубом.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Гакпо – 12'     2:0 Салах – 78'    

«Честно говоря, это у меня в голове. На данный момент это последний матч с «Манчестер Сити», который я играю за «Ливерпуль», поэтому я просто хотел насладиться им. Атмосфера была невероятной, и я наслаждаюсь каждым моментом здесь. Надеюсь, мы выиграем лигу, а дальше посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Контрактное соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до 2025 года. Он выступает за клуб с 2017 года.

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