«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в АПЛ впервые с октября 2022 года

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. «Ливерпуль» обыграл соперника со счётом 2:0.

Таким образом, «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в АПЛ впервые с октября 2022 года. Тогда мерсисайдцы обыграли соперника со счётом 1:0.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда нидерландского тренера Арне Слота набрала 34 очка за 13 матчей. В свою очередь, подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 13 встречах и располагаются на пятой строчке.