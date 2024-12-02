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«Спартак» нанёс два последних поражения «Краснодару» в РПЛ

1 декабря завершился матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Краснодар» и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков (Азов). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Таким образом, московский «Спартак» нанёс два последних поражения «Краснодару» в РПЛ. В матче прошлого сезона красно-белые обыграли «быков» со счётом 1:0, победный гол забил полузащитник Роман Зобнин.

После 17 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.