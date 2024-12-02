Зелимхан Бакаев: у меня одинаковый настрой на всех соперников

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу команды в матче 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (3:1). В этой встрече Бакаев стал автором одного забитого мяча.

«Особый настрой на «Локомотив»? Настрой у меня одинаковый на всех соперников. Так получается, что удаётся забить. Получается, можно сказать, что «Локомотив» — удобный соперник для «Химок». Успешно играем против такой хорошей команды, как «Локомотив». Мы рады сегодняшней победе, потому что надо выбраться из зоны стыков и вылета», — приводит слова Бакаева Евро-футбол.Ру.

На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 34 очка. «Химки», в свою очередь, находятся на 13-м месте, набрав 16 очков. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Краснодаром», а «Химки» проведут матч с «Динамо».

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