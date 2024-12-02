«Краснодар» показал зимнюю подсветку стадиона

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала в телеграм-канале фотографию стадиона с зимней подсветкой.

«Извините, админ залип», — подписали публикацию в «Краснодаре».

Напомним, 1 декабря завершился матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Краснодар» и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 17 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Спартак».

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