Созин: если кто-то даст «Спартаку» € 30 млн за такого Угальде — надо отдавать

Футбольный эксперт Андрей Созин оценил игру футболистов «Спартака» в матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:0).

«Спартак» в матче с «Краснодаром» выглядел шикарно. Если кто-то даст за такого Угальде € 30 млн – надо отдавать. Потому что где гарантия, что он продолжит так же играть весной? Это временные серии: такая была у Глушенкова, потом у Батракова, теперь у Угальде. Весной, вполне возможно, будет новый герой, а Угальде вернётся к обычным цифрам. Так что если будет спрос в Европе – «Спартаку» стоит его продать, в тройку можно попасть и без Угальде.

Интересно, что в последнее время не слышно прежних руководителей, всё же Барко и Угальде привозили не представители прежних руководителей. Учитывая, что в «Спартаке» уже нет и спортивного директора, который привозил этих людей, мне его увольнение кажется странным. Если это из-за Виллиана Жозе, то вы уверены, что зимой он не начнёт забивать, как сейчас Угальде?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, по итогам 17 игр московская команда занимает третье место в турнирной таблице МИР РПЛ.