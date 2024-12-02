«Нам нужна перезагрузка». Гвардиола — после поражения в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что после поражения своих подопечных в матче 13-го тура АПЛ с «Ливерпулем» со счётом 0:2 команде требуется перезагрузка.

«Я поздравляю «Ливерпуль». Нам нужна перезагрузка, мы начнём с нуля. Я очень рассчитываю на своих игроков, я знаю, что они смогут справиться. Посмотрим, что произойдёт к концу сезона», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, команда набрала 34 очка за 13 матчей. В свою очередь, подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 13 встречах и располагаются на пятой строчке.