Кевин Де Брёйне может продолжить карьеру в «Барселоне» — источник

33-летний звёздный полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне принял решение покинуть английский клуб, сообщает El Gol Digital.

У бельгийской суперзвезды истекает контракт, он хочет сменить команду. По сведениям источника, Де Брёйне вызывает большой интерес у саудовских клубов, однако сам бельгиец хочет остаться в Европе. Этим готова воспользоваться «Барселона», которая летом 2025 года предложит ему контракт. Самому Де Брёйне тоже интересно поработать под руководством Ханс-Дитера Флика.

Де Брёйне провёл в этом сезоне 11 матчей, забил один гол и отдал результативную передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Де Брёйне преподали урок уличного футбола