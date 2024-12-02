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Кевин Де Брёйне может продолжить карьеру в «Барселоне» — источник

Кевин Де Брёйне может продолжить карьеру в «Барселоне» — источник
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33-летний звёздный полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне принял решение покинуть английский клуб, сообщает El Gol Digital.

У бельгийской суперзвезды истекает контракт, он хочет сменить команду. По сведениям источника, Де Брёйне вызывает большой интерес у саудовских клубов, однако сам бельгиец хочет остаться в Европе. Этим готова воспользоваться «Барселона», которая летом 2025 года предложит ему контракт. Самому Де Брёйне тоже интересно поработать под руководством Ханс-Дитера Флика.

Де Брёйне провёл в этом сезоне 11 матчей, забил один гол и отдал результативную передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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