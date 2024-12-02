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Президент «Фиорентины» обратился к потерявшему сознание во время игры с «Интером» Бове

Президент «Фиорентины» обратился к потерявшему сознание во время игры с «Интером» Бове
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Президент «Фиорентины» Рокко Комисо выразил слова поддержки находящемуся в реанимации 22-летнему полузащитнику клуба Эдоардо Бове. Футболист находится сейчас в медикаментозной коме.

Италия — Серия А . 14-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Остановлен
0 : 0
Интер М
Милан

«Держись, Эдоардо, мы с тобой. Ты сильный парень, у тебя есть характер. Мы переживаем за тебя и выражаем поддержку твоей семье в эти непростые минуты», — приводит слова Комисо пресс‑служба клуба.

Напомним, на 16-й минуте матча с «Интером», который проходил в рамках 14-го тура Серии А, Бове потерял сознание, его унесли с поля на носилках. Встреча между «Фиорентиной» и «Интером» была остановлена, матч будет доигран в другую дату.

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