Президент «Фиорентины» обратился к потерявшему сознание во время игры с «Интером» Бове

Президент «Фиорентины» Рокко Комисо выразил слова поддержки находящемуся в реанимации 22-летнему полузащитнику клуба Эдоардо Бове. Футболист находится сейчас в медикаментозной коме.

«Держись, Эдоардо, мы с тобой. Ты сильный парень, у тебя есть характер. Мы переживаем за тебя и выражаем поддержку твоей семье в эти непростые минуты», — приводит слова Комисо пресс‑служба клуба.

Напомним, на 16-й минуте матча с «Интером», который проходил в рамках 14-го тура Серии А, Бове потерял сознание, его унесли с поля на носилках. Встреча между «Фиорентиной» и «Интером» была остановлена, матч будет доигран в другую дату.