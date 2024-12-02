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Мауро Икарди был задержан полицией после сообщения Ванды о том, что он угрожал ей оружием

Мауро Икарди был задержан полицией после сообщения Ванды о том, что он угрожал ей оружием
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31-летний аргентинский форвард «Галатасарая» Мауро Икарди приехал в Буэнос-Айрес, где ему предстоит провести операцию на колене, и угодил в скандал, сообщает The Sum.

Футболист решил временно поселиться в доме своей бывшей жены, Ванды Нары, перед медицинской процедурой. Однако после ссоры между ними Ванда обратилась в полицию, сообщив, что Икарди угрожал ей оружием и она опасается за свою жизнь. Когда правоохранители прибыли в квартиру Икарди, футболист спал. Во время обыска оружия не обнаружили, но Икарди запретили приближаться к бывшей жене и её дому, доставив при этом в участок.

Известно, что после развода с Вандой Мауро Икарди не раз публиковал провокационные посты в соцсетях. Впоследствии Мауро покинул полицейский участок и поселился у друга. Через несколько дней игроку проведут операцию на колене.

Напомним, в текущем сезоне турецкого чемпионата в активе Икарди четыре гола и один ассист в семи матчах за клуб.

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