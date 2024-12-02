«Фратрия» отреагировала на разгромную победу «Спартака» над «Краснодаром»

Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в социальных сетях прокомментировала результат матча в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

«Мясной праздник в Краснодаре! «Спартак» нанёс первое поражение «Краснодару» в РПЛ — 3:0! Угальде оформил дубль, на его счету 14 мячей в чемпионате! Ещё один мяч у Барко. «Спартак» выиграл пятый матч подряд в РПЛ! КБ вышли на третье место в чемпионате России — 34 очка!» — написано в телеграм-канале группировки.

После 17 сыгранных матчей лидером РПЛ является «Зенит» — 39 очков. «Краснодар» идёт вторым — 38 очков.

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