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«Фратрия» отреагировала на разгромную победу «Спартака» над «Краснодаром»

«Фратрия» отреагировала на разгромную победу «Спартака» над «Краснодаром»
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Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в социальных сетях прокомментировала результат матча в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«Мясной праздник в Краснодаре! «Спартак» нанёс первое поражение «Краснодару» в РПЛ — 3:0! Угальде оформил дубль, на его счету 14 мячей в чемпионате! Ещё один мяч у Барко. «Спартак» выиграл пятый матч подряд в РПЛ! КБ вышли на третье место в чемпионате России — 34 очка!» — написано в телеграм-канале группировки.

После 17 сыгранных матчей лидером РПЛ является «Зенит» — 39 очков. «Краснодар» идёт вторым — 38 очков.

Интервью с Фёдором Кудряшовым: «Спартак», сборная, Дзюба

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