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«Рома» отреагировала на инцидент с игроком «Фиорентины» Бове. Хавбек арендован у «волков»

«Рома» отреагировала на инцидент с игроком «Фиорентины» Бове. Хавбек арендован у «волков»
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Пресс-служба «Ромы» выразила поддержку полузащитнику «Фиорентины» Эдоардо Бове, находящемуся сейчас в реанимации. Напомним, на 16-й минуте матча 14-го тура Серии А игрок потерял сознание, его унесли с поля на носилках (0:0).

Италия — Серия А . 14-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Остановлен
0 : 0
Интер М
Милан

«Ты один из нас, мы все с тобой. Вперёд, Эдо!» — написала прес-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Перед началом текущего сезона Бове перешёл из «Ромы» в «Фиорентину» на правах аренды.

Отметим, что это уже второй случай в этом году, когда игрок теряет сознание во время матча Серии А: такое уже происходило в апреле с защитником «Ромы» Эваном Н'Дика во время матча его команды с «Удинезе».

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