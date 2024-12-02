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Give me Sport назвал лучшего дриблёра в истории футбола. Это не Месси и не Роналду

Give me Sport назвал лучшего дриблёра в истории футбола. Это не Месси и не Роналду
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Авторитетный британский портал Give me Sport обнародовал рейтинг лучших дриблёров в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занял легендарный бразильский вингер Гарринча. За ним разместились два культовых аргентинских футболиста – Лионель Месси и Диего Марадона.

На четвёртом месте идёт легенда «Манчестер Юнайтед» Джордж Бест, а трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Йохан Круифф – пятый. Роналдиньо занял в рейтинге шестую строчку, а Неймар получил девятую позицию. Португальский нападающий Криштиану Роналду не попал в топ-11 списка.

Полный рейтинг лучших дриблёров в истории футбола от Give me Sport:

Фото: Givе me Sport

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