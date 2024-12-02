«Челси» готов продать Мудрика уже зимой. Стали известны клубы, претендующие на украинца

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб зимой 2024 года, сообщает Footiecentral.

По информации портала, «синие» отважатся на трансфер Мудрика уже зимой, так как по нему есть много предложений. Интерес к украинцу проявляют две команды из АПЛ – «Астон Вилла», играющая в Лиге чемпионов, и лондонский «Вест Хэм». Кроме того, сохраняется интерес от французского «Марселя». «Челси» готов расстаться с Мудриком за сумму в районе € 35 млн.

В текущем сезоне Мудрик провёл за «Челси» 16 матчей во всех турнирах, став автором трёх голов и четырёх результативных передач. Михаил перешёл в лондонский клуб в январе 2023 года.

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